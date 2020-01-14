Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,97 - 24,0 гривні;

Євро – 26,65 - 26,69 гривні;

Нагадуємо:

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 – 24,10 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 23,93 гривні за долар.

13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,95 – 24,00 гривні за долар.

13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 - 24,10 гривні за долар.

Економічна правда