Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,97 - 24,0 гривні;
Євро – 26,65 - 26,69 гривні;
Нагадуємо:
14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 – 24,10 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 23,93 гривні за долар.
13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,95 – 24,00 гривні за долар.
13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 - 24,10 гривні за долар.
Економічна правда
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