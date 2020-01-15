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Курс валют на 15 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

Среда, 15 января 2020, 11:10
 

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,95 - 23,97 гривни;

Евро - 26,64 - 26,66 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,87 - 24,10 гривни. Евро покупают по 26,42 гривни, продают по 26,80 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,95 - 24,04 гривни, евро - 26,50 - 26,53 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 15 января на уровне 23,97 гривни за доллар.

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.

Экономическая правда

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