Курс валют на 15 января: межбанк, наличный и "черный" рынки
15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,95 - 23,97 гривни;
Евро - 26,64 - 26,66 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,87 - 24,10 гривни. Евро покупают по 26,42 гривни, продают по 26,80 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 23,95 - 24,04 гривни, евро - 26,50 - 26,53 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 15 января на уровне 23,97 гривни за доллар.
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.
14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.
Экономическая правда
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