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У Мінінфраструктури назвали найпунктуальніші авіакомпанії у грудні 2019 року

Вівторок, 14 січня 2020, 18:24
 

У грудні 2019 року 85,2% рейсів українських та 78% іноземних авіакомпаній виконали вчасно.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, яке опублікувало рейтинг пунктуальності авіакомпаній.

За інформацією відомства, перше місце у рейтингу посіла ПАТ "Мотор Січ" (91,5% із 142 компанія виконала без затримок). На другому місці - МАУ (88% виконаних вчасно рейсів із 2023).

Замикає топ-3 авіакомпанія "Роза Вітрів" (87,3% вионаних вчасно рейсів із 347).

Серед іноземних авіаперевізників перше місце посіла Air Arebai (100% із 34 рейсів виконали вчасно), на другому місці Air Malta (100% із 4 рейсів), на третьому - Czech Airlines (95,5% рейсів компанії із 44 виконали вчасно).

Економічна правда

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