В Мининфраструктуры назвали самые пунктуальные авиакомпании в декабре 2019 года

В декабре 2019 года 85,2% рейсов украинских и 78% иностранных авиакомпаний выполнили вовремя.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, которое опубликовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний.

По информации ведомства, первое место в рейтинге заняла ПАО "Мотор Сич" (91,5% из 142 компания выполнила без задержек). На втором месте - МАУ (88% выполненых вовремя рейсов из 2023).

Замыкает топ-3 авиакомпания "Роза Ветров" (87,3% виполненых вовремя рейсов из 347).

Среди иностранных авиаперевозчиков первое место заняла Air Arebai (100% из 34 рейсов выполнили вовремя), на втором месте Air Malta (100% из 4 рейсов), на третьем - Czech Airlines (95,5% рейсов компании из 44 выполнили вовремя).

Экономическая правда