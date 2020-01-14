В Мининфраструктуры назвали самые пунктуальные авиакомпании в декабре 2019 года
В декабре 2019 года 85,2% рейсов украинских и 78% иностранных авиакомпаний выполнили вовремя.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, которое опубликовало рейтинг пунктуальности авиакомпаний.
По информации ведомства, первое место в рейтинге заняла ПАО "Мотор Сич" (91,5% из 142 компания выполнила без задержек). На втором месте - МАУ (88% выполненых вовремя рейсов из 2023).
Замыкает топ-3 авиакомпания "Роза Ветров" (87,3% виполненых вовремя рейсов из 347).
Среди иностранных авиаперевозчиков первое место заняла Air Arebai (100% из 34 рейсов выполнили вовремя), на втором месте Air Malta (100% из 4 рейсов), на третьем - Czech Airlines (95,5% рейсов компании из 44 выполнили вовремя).
Экономическая правда
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