На одеській митниці вилучили 8 тисяч кубиків Рубіка

Одеські митники виявили майже 8 тисяч кубиків Рубіка, які постачалися під виглядом оригінальної продукції "Rubik`s Brand Limited".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник ДМС Максим Нефьодов.

"Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка! Власне, це бренд британської "Rubik`s Brand Limited", яка випускає "офіційні" іграшки, які винайшов угорський скульптор Ерньо Рубік.

Уповноважений представника правовласника надіслав до митниці висновок експертного дослідження, яким встановлено, що зазначені головоломки марковані знаком, який є настільки схожим, що його можна сплутати зі знаком, що належить компанії "Rubik`s Brand Limited", - пише очільник митниці.

За словами Нефьодова, вартість оригінального товару, який міг би бути витісненим з ринку цією партією, становить понад 3 млн грн.

Нагадуємо, за 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.

Економічна правда