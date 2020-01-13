На одесской таможне изъяли 8 тысяч кубиков Рубика

Одесские таможенники обнаружили почти 8000 кубиков Рубика, которые поставлялись под видом оригинальной продукции "Rubik`s Brand Limited".

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ГТС Максим Нефьодов.

"Одесские таможенники обнаружили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика! Собственно, это бренд британской "Rubik`s Brand Limited", которая выпускает "официальные" игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик.

Уполномоченный представитель правообладателя направил в таможню вывод экспертного исследования, которым установлено, что указанные головоломки маркированные знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании "Rubik`s Brand Limited", - пишет глава таможни.

По словам Нефьодова, стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой партией, составляет более 3 млн грн.

Напомним, за 2019 год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.