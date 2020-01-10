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Митні надходження до держбюджету за рік збільшились на 1 мільярд доларів

П'ятниця, 10 січня 2020, 17:05
 

За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.

Про це у Facebook повідомив голова ДМС Максим Нефьодов.

"Суттєво більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації і анексації територій (18,1 млрд доларів)", - написав він.

"При цьому митниця зараз (навіть на початку реформи) працює суттєво ефективніше, ніж в 2008 при "міцних попередниках" - податкове навантаження на долар імпорту зросло з 24 до 27 центів, на кг імпорту - з 20 до 21 центу", - уточнив Нефьодов.

Нагадаємо:

Нова Державна митна служба офіційно запрацювала 8 грудня 2019 року.

Економічна правда

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митниця бюджет

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