Кабмін проведе діагностику податкової системи
Кабінет міністрів для підготовки майбутньої реформи проведе комплексну діагностику податкової системи на початку 2020 року.
Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова під час виступу у парламенті.
"Починаючи з початку 2020 року ми проведемо дуже швидко і комплексно діагностику нашої податкової системи.
Насправді ми дуже довго не проводили такої діагностики, а за останні декілька років багато було внесено змін, у тому числі парламент зараз обговорює та ухвалює багато законопроєктів (про зміни до Податкового кодексу — ред.)", — повідомила Маркарова.
Міністерка також зазначила, що за результатами діагностики податкової системи, яка буде тривати декілька місяців, уряд розробить нову податкову реформу, у якій, окрім іншого, передбачить запровадження нових податкових правил.
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