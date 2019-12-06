Кабмін проведе діагностику податкової системи

Кабінет міністрів для підготовки майбутньої реформи проведе комплексну діагностику податкової системи на початку 2020 року.

Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова під час виступу у парламенті.

"Починаючи з початку 2020 року ми проведемо дуже швидко і комплексно діагностику нашої податкової системи.

Насправді ми дуже довго не проводили такої діагностики, а за останні декілька років багато було внесено змін, у тому числі парламент зараз обговорює та ухвалює багато законопроєктів (про зміни до Податкового кодексу — ред.)", — повідомила Маркарова.

Міністерка також зазначила, що за результатами діагностики податкової системи, яка буде тривати декілька місяців, уряд розробить нову податкову реформу, у якій, окрім іншого, передбачить запровадження нових податкових правил.