Кабмин проведет диагностика налоговой системы

Кабинет министров для подготовки к будущей реформе проведет комплексную диагностику налоговой системы в начале 2020 года.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время выступления в парламенте.

"Начиная с началу 2020 году мы проведем очень быстро и комплексно диагностику нашей налоговой системы.

На самом деле мы очень долго не проводили такой диагностики, а за последние несколько лет были внесены многие изменения, в том числе парламент сейчас обсуждает и принимает много законопроектов (об изменениях в Налоговый кодекс - ред.)", - сообщила Маркарова.

Министр также отметила, что по результатам диагностики налоговой системы, которая будет длиться несколько месяцев, правительство разработает новую налоговую реформу, в которой, помимо прочего, предусмотрит введение новых налоговых правил.