"Транснефть" розповіла, скільки заплатить Україні за 10-річний транзит нафти
"Транснефть" в рамках нової довгострокової угоди заплатить АТ "Укртранснафта" за послуги з транспортування нафти по території України за 10 років 1,5 мільярда євро.
Про це йдеться в повідомленні російської компанії, передає Интерфакс.
Термін виконання зобов'язань за угодою - з 1 січня 2020 до 1 січня 2030 року.
Після цього термін буде продовжуватися на 1 календарний рік до тих пір, поки одна зі сторін, попередньо не повідомить іншу.
Нагадуємо:
АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.
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