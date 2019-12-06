"Транснефть" розповіла, скільки заплатить Україні за 10-річний транзит нафти

"Транснефть" в рамках нової довгострокової угоди заплатить АТ "Укртранснафта" за послуги з транспортування нафти по території України за 10 років 1,5 мільярда євро.

Про це йдеться в повідомленні російської компанії, передає Интерфакс.

Термін виконання зобов'язань за угодою - з 1 січня 2020 до 1 січня 2030 року.

Після цього термін буде продовжуватися на 1 календарний рік до тих пір, поки одна зі сторін, попередньо не повідомить іншу.

Нагадуємо:



АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.