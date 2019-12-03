Контракт на транзит нафти між Україною та РФ продовжили на 10 років

АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укртранснафти" у Facebook.

Документ підписали гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко і віце-президент "Транснефти" Сергій Андронов.

"Підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ "Укртранснафта" - НАК "Нафтогаз України" від 27 листопада 2019 року. Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.