Контракт на транзит нафти між Україною та РФ продовжили на 10 років
АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.
Про це повідомляє пресслужба "Укртранснафти" у Facebook.
Документ підписали гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко і віце-президент "Транснефти" Сергій Андронов.
"Підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ "Укртранснафта" - НАК "Нафтогаз України" від 27 листопада 2019 року. Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.
При цьому базові принципи співробітництва між АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів", - йдеться у повідомленні.
В "Укртранснафті" підкреслили, що укладення додаткової угоди "гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі".
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що контракт на транзит нафти між "Укртранснафтою" і російської "Транснєфтью" буде автоматично продовжений на 2020 рік.
Економічна правда
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