Всі розділи
Укр / Рус

Контракт на транзит нафти між Україною та РФ продовжили на 10 років

Вівторок, 3 грудня 2019, 14:57

АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укртранснафти" у Facebook.

Документ підписали гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко і віце-президент "Транснефти" Сергій Андронов.

"Підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ "Укртранснафта" - НАК "Нафтогаз України" від 27 листопада 2019 року. Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.

При цьому базові принципи співробітництва між АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів", - йдеться у повідомленні.

В "Укртранснафті" підкреслили, що укладення додаткової угоди "гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що контракт на транзит нафти між "Укртранснафтою" і російської "Транснєфтью" буде автоматично продовжений на 2020 рік. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укртранснафта транзит газу

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укртранснафта" витратила 175 мільйонів на програмне забезпечення 23 листопада 2019, 17:21
Контракт на транзит нафти між Україною та РФ буде продовжено автоматично 20 листопада 2019, 11:30
В Укртранснафті заявили про рекордне транспортування нафти у серпні 5 вересня 2019, 18:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!