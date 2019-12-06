Транснефть рассказала, сколько заплатит Украине за 10-летний транзит нефти

"Транснефть" в рамках нового долгосрочного соглашения заплатит АО "Укртранснафта" за услуги по транспортировке нефти по территории Украины за 10 лет 1,5 миллиарда евро.



Об этом говорится в сообщении российской компании, передает Интерфакс.

Срок исполнения обязательств по сделке - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

После этого срок будет продлеваться на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон, предварительно не уведомит другую .

Напомним:

АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.