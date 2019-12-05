Віцепрезидент ЄБРР розповів про претензії до України через ПриватБанк

Віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Ален Пілу поділився спостереженнями про те, що знижує довіру до України з боку міжнародних фінансових організацій.

Про це він розповів під час дискусії у рамках конференції "Україна: великі надії" у Лондоні, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Після виступу торгового представника України Тараса Качки, який запевнив, що уряд України не перебуває під впливом Коломойського, Ален Пілу зауважив, що міжнародним партнерам бракує впевненості у цьому.

"Потрібно закінчити жити із суперечливими сигналами (що надходять з України - ЄП), перш за все щодо Привата", - заявив він.

Представник керівництва ЄБРР наголосив, що у банку чули заяви українського керівництва, яке спростовує свій зв’язок із Коломойським.

"Так, я знаю, що говорив Зеленський послам G7. Однак ми маємо знати, що станеться, якщо український суд розверне приватизацію ПриватБанку", - наголосив, зокрема, він.

Другою ознакою проблем він вважає недостатню активність держави по поверненню виведених активів "ПриватБанку"

"Ми маємо бачити, що уряд України притримує зусилля правління ПриватБанку по поверненню зниклих активів банку. І, до речі, це стосується не лише цього банку. Адже якщо з "Привату" випарилося $5,5 млрд, то з усієї банківської системи – $15 млрд. І ми маємо бачити прогрес у розслідуванні кримінальних справ – чи в Україні, чи за кордоном"

Третій момент, який назвав віцепрезидент ЄБРР – зміни у правліннях державних банків. "Що стосується державних банків, рухи щодо їх правлінь непокоять", - пояснив Пілу, висловивши надію, що керівні органи держбанків лишаться фаховими.

Європейська правда