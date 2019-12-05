Вице-президент ЕБРР рассказал о претензиях к Украине из-за ПриватБанка

Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Ален Пилу поделился наблюдениями о том, что снижает доверие к Украине со стороны международных финансовых организаций.

Об этом он рассказал во время дискуссии в рамках конференции "Украина: большие надежды" в Лондоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

После выступления торгового представителя Украины Тараса Качки, который заверил, что правительство Украины не находится под влиянием Коломойского, Ален Пилу отметил, что международным партнерам не хватает уверенности в этом.

"Нужно прекратить жить с противоречивыми сигналами (поступающими из Украины - ЕП), прежде всего в отношении Привата", - заявил он.

Представитель руководства ЕБРР отметил, что в банке слышали заявления украинского руководства, которое опровергает свою связь с Коломойским.

"Да, я знаю, что говорил Зеленский послам G7. Однако мы должны знать, что произойдет, если украинский суд развернет приватизацию ПриватБанка", - отметил, в частности, он.

Вторым признаком проблем он считает недостаточную активность государства по возврату выведенных активов "ПриватБанка".

"Мы должны видеть, что правительство Украины удерживает усилия правления ПриватБанка по возврату пропавших активов банка. И, кстати, это касается не только этого банка. Ведь если с "Привата" испарилось $ 5,5 млрд, то со всей банковской системы - $ 15 млрд . И мы должны видеть прогресс в расследовании уголовных дел - или в Украине, или за рубежом".

Третий момент, который назвал вице-президент ЕБРР, - изменения в правлениях государственных банков. "Что касается государственных банков, движения по их правлениям беспокоят", - пояснил Пилу, выразив надежду, что органы госбанков останутся профессиональными.

Европейская правда