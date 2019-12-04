Кабмін підвищив тарифи на доставку пенсій через Укрпошту

Кабмін ухвалив рішення про підвищення тарифів на доставку пенсій через відділення Укрпошти та поштиарів.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, з 1 січня 2020 року вартість послуги у місті становитиме 1,15% від суми відповідної виплати, у селі та селищі міського типу - 2,3%.

"Чинні тарифи не змінювалися впродовж 15 років і на сьогодні не забезпечували покриття фактичних витрат АТ "Укрпошта" за надання послуги.

Нові фіксовані тарифи дозволять Укрпошті утримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни, зокрема в сільській місцевості, де мешкає понад 15 млн українців", - зазначив Криклій.

"Але не варто забувати, що Укрпошта – велика інфраструктурна компанія, яка конкурує на ринку поштово-логістичних послуг, де умови мають бути рівними для всіх", - додав він.

Економічна правда