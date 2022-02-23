Сортувальні центри: Укрпошта втратила іноземного інвестора через ескалацію РФ, оголосила новий тендер

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"Укрпошта" оголосила тендер на будівництво 2 сортувальних центрів в Одесі та Києві, оскільки іноземний інвестор, який мав побудувати автоматизовані хаби в Києві та Одесі, відмовився від своїх зобов'язань.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

Раніше Укрпошта вже уклала договори із підрядниками на будівництво сортувальних центрів у Львові, Харкові, Дніпрі та депо у Івано-Франківську.

"Новий сортувальний центр у Одесі, який буде розміщений на перетині основних автошляхів, стане основним центром обробки і сортування поштових відправлень для Південної України. За попередніми підрахунками, мінімальний час та обсяг обробки посилок та дрібних пакетів зросте до 20 500 одиниць на годину, що дозволить значно скоротити строки доставки та підвищити якість послуг.

Київський сортувальний центр стане основним місцем обробки відправлень, адже на цей регіон припадає найбільша кількість посилок. Він зможе мінімально обробляти за годину до 40 000 посилок та дрібних пакетів, а також до 45 000 листів", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, через ескалацію на сході України, ми втратили іноземного інвестора, який раніше виграв тендер на будівництво хаба в Києві та Одесі.

Але для Укрпошти це знаковий проєкт, що повністю замінить ручне сортування на автоматичне і завершення будівництва заплановане до кінця 2023 року, тому ми прийняли рішення оголосити новий тендер і зараз шукаємо підрядників одразу на будівництво двох хабів. Працюємо, зберігаємо спокій та реалізовуємо всі раніше заплановані проєкти", - заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Підрядником в Києві та Одесі мала бути компанія "Тетра Інвест".

За даними порталу YouControl , кінцевим бенефіціарним власником компанії є Цікун Світлана Михайлівна.

Компанія була зареєстрована в березні 2021 року, статутний капітал - 1000 грн. В якості основного виду діяльності вказана оренда і управління власною або орендованої нерухомістю.

"Тетра Інвест" збиралась вести будівництво разом з міжнародним партнером - World Trade Center Group.

Новий тендер проводиться через систему електронних закупівель Рrozorro.

До участі запрошують учасників з досвідом реалізації проектів із будівництва об’єктів промислового призначення.

Комерційні пропозиції компанії, що виявили намір взяти участь у торгах на будівництво хабів у Києві та у Одесі, можуть подати до 10 березня червня включно.

Сума тендеру сортувального центру у Одесі площею 7,5 га становить майже $35,4 млн з ПДВ.

Сума тендеру сортувального центру у Києві площею 8 га становить майже $60 млн з ПДВ.

"Співпраця Укрпошти із переможцем кожного із торгів можлива за одним з двох варіантів – або в формі інвестиційного договору або в формі договорів оренди та купівлі-продажу нерухомого майна.

У разі якщо буде укладено інвестиційний договір – переможець здійснює проектування та будівництво, після чого вводить в експлуатацію та оформлює право власності на сортувальний центр за АТ "Укрпошта". А національний поштовий оператор приймає об’єкт в експлуатацію та сплачує його вартість.

У випадку укладання договору купівлі-продажу та договору оренди Укрпошта орендує спроєктований й збудований переможцем тендеру сортувальний центр, водночас сплачуючи за нього по договору купівлі-продажу з подальшим переоформленням права власності", - пояснюють в компанії.

Економічна правда