Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий через Укрпочту
Кабмин принял решение о повышении тарифов на доставку пенсий через отделения Укрпочты и почтальонов.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, с 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей виплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%.
"Действующие тарифы не менялись на протяжении 15 лет и на сегодняшний день не обеспечивали покрытие фактических расходов АО "Укрпочта" за предоставление услуги.
Новые фиксированные тарифы позволят Укрпочте содержать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 млн украинцев", - отметил Криклий.
"Но не стоит забывать, что Укрпочта - большая инфраструктурная компания, которая конкурирует на рынке почтово-логистических услуг, где условия должны быть равными для всех", - добавил он.
Экономическая правда
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