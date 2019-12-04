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Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий через Укрпочту

Среда, 4 декабря 2019, 12:20

Кабмин принял решение о повышении тарифов на доставку пенсий через отделения Укрпочты и почтальонов.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, с 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей виплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%.

"Действующие тарифы не менялись на протяжении 15 лет и на сегодняшний день не обеспечивали покрытие фактических расходов АО "Укрпочта" за предоставление услуги.

Новые фиксированные тарифы позволят Укрпочте содержать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 млн украинцев", - отметил Криклий.

"Но не стоит забывать, что Укрпочта - большая инфраструктурная компания, которая конкурирует на рынке почтово-логистических услуг, где условия должны быть равными для всех", - добавил он.

Экономическая правда

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Укрпочта пенсии Мининфраструктуры

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