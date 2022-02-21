Всі розділи
Укр / Рус

Укрпошта запустила перекази за номером телефону

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:25 - Олексій Павлиш
 
фото: укрпошта

Клієнти Укрпошти, які користуються платіжними картками Visa, тепер можуть переказувати кошти за номером телефону.

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

"Ця послуга стала можливою після того, як Укрпошта долучилася до глобального сервісу Visa Alias.

Щоб здійснити переказ, клієнту більше не потрібно мати карткові реквізити одержувача – достатньо вказати його номер телефону (за умови, що картковий рахунок одержувача прив'язаний до вказаного номеру телефону, що буде відображено при здійсненні самого платежу на https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/.)", - пояснили в компанії.

Там додають, що перевага цього способу оплати, окрім простоти, в підвищеній безпеці, "адже карткові реквізити одержувача не розголошуються".

Переказати кошти можна як у поштовому відділенні, так і на сайті Укрпошти https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/ (потрібно обрати спосіб оплати за телефоном).

"Укрпошта запропонувала клієнтам новий платіжний метод - більш зручний та безпечний, ніж класичний переказ з картки на картку.

В такий спосіб ми дбаємо про захист персональних даних клієнтів", - заявив директор департаменту фінансового бізнесу Укрпошти Олег Кляпко .

В Укрпошті додали, що в середньому клієнти Укрпошти за день здійснюють понад 50 тис карткових операцій.

Максимальна сума одного переказу по одній картці відправника - 14 999 грн, з урахуванням комісії.

Максимальна сума всіх переказів по одній картці відправника за добу - 65 000 грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрпошта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гроші за вакцинацію можна буде витратити на передплату друкованих газет і журналів 10 лютого 2022, 12:55
Укрпошта витратить на власний банк понад мільярд 9 лютого 2022, 18:35
Спір за "головний банк країни": аргументи прихильників і противників купівлі банку "Укрпоштою" 9 лютого 2022, 13:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті