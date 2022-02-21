Укрпошта запустила перекази за номером телефону

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Клієнти Укрпошти, які користуються платіжними картками Visa, тепер можуть переказувати кошти за номером телефону.

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

"Ця послуга стала можливою після того, як Укрпошта долучилася до глобального сервісу Visa Alias.

Щоб здійснити переказ, клієнту більше не потрібно мати карткові реквізити одержувача – достатньо вказати його номер телефону (за умови, що картковий рахунок одержувача прив'язаний до вказаного номеру телефону, що буде відображено при здійсненні самого платежу на https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/.)", - пояснили в компанії.

Там додають, що перевага цього способу оплати, окрім простоти, в підвищеній безпеці, "адже карткові реквізити одержувача не розголошуються".

Переказати кошти можна як у поштовому відділенні, так і на сайті Укрпошти https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/ (потрібно обрати спосіб оплати за телефоном).

"Укрпошта запропонувала клієнтам новий платіжний метод - більш зручний та безпечний, ніж класичний переказ з картки на картку.

В такий спосіб ми дбаємо про захист персональних даних клієнтів", - заявив директор департаменту фінансового бізнесу Укрпошти Олег Кляпко .

В Укрпошті додали, що в середньому клієнти Укрпошти за день здійснюють понад 50 тис карткових операцій.

Максимальна сума одного переказу по одній картці відправника - 14 999 грн, з урахуванням комісії.

Максимальна сума всіх переказів по одній картці відправника за добу - 65 000 грн.



Економічна правда