Засновник "Rozetka": Мені не подобається, що влада намагається поставити до стінки ФОП-ів

Засновник інтернет-магазину "Rozetka" Владислав Чечоткін розкритикував податкову політику України і розповів про проблеми з митницею.

Про це він повідомив в інтерв'ю для Liga.net

"Так, якась частина ФОП використовується в схемах по оптимізації податків, але більшість - це люди, які годують себе, свою сім'ю і не просять субсидію", - говорить Чечоткін.

"Держава дуже сильно і дуже ефективно бореться сьогодні з контрабандою, причому настільки ефективно, що і не контрабанда вже теж не їде. Зараз велика проблема з розмитненням.

Раніше далеко не найнижчі українські податки компенсувалися не забороненими креативними способами, щоб скажімо так, "зменшити податкову базу". Нинішня влада хоче заборонити весь цей "креатив", залишивши при цьому європейські податки.

Виходить, ми ставимо себе за податковим навантаженням в один ряд з Польщею, Словаччиною, Чехією, але забуваємо, що у нас є величезна кількість недружніх і зовсім безвідповідальних перед бізнесом контролюючих органів", - заявив він.

Нагадуємо:

74% українців підтримують нові закони про касові апарати, які зобов'язують навіть малі підприємства та ФОП видавати фіскальні чеки покупцям.

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.

Разом з новим РРО вводиться електронний чек, який можна буде видавати замість паперового. Клієнт може отримати чек у свій месенджер, або відсканувати QR-код з пристрою продавця-підприємця.



Якщо підприємець видав покупцю повністю, або частково не фіскалізований чек хоча б на один товар, дорожчий за 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову і отримати "кешбек" в размере 150% від вартості товару.

Частину цього штрафу отримує сам покупець, а іншу частину - держава.

Якщо чек не був виданий взагалі - підприємець отримує штраф 850 грн за перше порушення, і не менше 1700 грн за наступне.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.

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