Основатель "Rozetka": Мне не нравится, что власть пытается поставить к стенке ФОП-ов

Основатель интернет-магазина "Rozetka" Владислав Чечеткин раскритиковал налоговую политику Украины и рассказал о проблемах с таможней.

Об этом он сообщил в интервью для Liga.net

"Да, какая-то часть ФОП используется в схемах по оптимизации налогов, но большинство — это люди, которые кормят себя, свою семью и не просят субсидию", - говорит Чечеткин.

"Государство очень сильно и очень эффективно борется сегодня с контрабандой, причем настолько эффективно, что и не контрабанда уже тоже не едет. Сейчас большая проблема с растаможкой.

Раньше далеко не самые низкие украинские налоги компенсировались не запрещенными креативными способами, скажем так, "уменьшить налоговую базу". Нынешняя власть хочет запретить весь этот "креатив", оставив при этом европейские налоги.

Получается, мы ставим себя по налоговой нагрузке в один ряд с Польшей, Словакией, Чехией, но забываем, что у нас есть огромное количество недружественных и совсем безответственных перед бизнесом контролирующих органов.", - заявил он.

Напомним:

74% украинцев поддерживают новые законы о кассовых аппаратах, которые обязывают даже малые предприятия и ФЛП выдавать фискальные чеки покупателям.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.



Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.



Программное приложение не освобождает предпринимателя от отчетности. Бизнес обязуется в конце каждого рабочего дня формировать Z-отчет утвержденый Нацбанком. Данный отчет также можно будет создать с помощью программного РРО.



Вместе с новым РРО вводится электронный чек, который можно будет выдавать вместо бумажного. Клиент может получить чек в свой мессенджер, или отсканировать QR-код с устройства продавца-предпринимателя.



Если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек хотя бы на один товар, дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в налоговую и получить "кэшбек" в размере 150% от стоимости товара.

Часть этого штрафа получает сам покупатель, а другую часть - государство.



Если чек не был выдан вообще - предприниматель получает штраф 850 грн за первое нарушение, и не менее 1700 грн за следующее.



Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, который может относиться ко II группе плательщиков единого налога.



Рекомендуем почитать: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"





