У податковій проводять слідчі дії — е-сервіси частково не працюють
Через слідчі дії у Державній фіскальній та податковій службах з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі.
Про це повідомляє прес-служба ДПС.
"Обіцяємо, що сервіси почнуть працювати у штатному режимі вже дуже скоро і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні.
Ми щиро перепрошуємо за незручності та незабаром повідомимо про відновлення роботи сервісу", - йдеться у повідомленні.
Жодних деталей щодо характеру слідчих дій не розголошується.
Нагадуємо:
24 грудня Державна податкова служба запустила новий електронний сервіс, скориставшись яким платник податків може подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у формі електронного документу.
Економічна правда
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