Всі розділи
Укр / Рус

У податковій проводять слідчі дії — е-сервіси частково не працюють

Середа, 25 грудня 2019, 10:24
 

Через слідчі дії у Державній фіскальній та податковій службах з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

"Обіцяємо, що сервіси почнуть працювати у штатному режимі вже дуже скоро і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні.

Ми щиро перепрошуємо за незручності та незабаром повідомимо про відновлення роботи сервісу", - йдеться у повідомленні.

Жодних деталей щодо характеру слідчих дій не розголошується.

Нагадуємо:

24 грудня Державна податкова служба запустила новий електронний сервіс, скориставшись яким платник податків може подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у формі електронного документу.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ДПС ДФС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДПС запустила е-сервіс керування переплатами податків 24 грудня 2019, 16:03
СБУ проводить обшуки у Кабміні, ДПС, ДФС і "Спецтехноекспорті" 22 липня 2019, 13:59
Прикордонники забрали у контрабандиста напівпричеп за 250 тисяч 24 червня 2019, 11:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!