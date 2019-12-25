У податковій проводять слідчі дії — е-сервіси частково не працюють

Через слідчі дії у Державній фіскальній та податковій службах з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

"Обіцяємо, що сервіси почнуть працювати у штатному режимі вже дуже скоро і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні.

Ми щиро перепрошуємо за незручності та незабаром повідомимо про відновлення роботи сервісу", - йдеться у повідомленні.

Жодних деталей щодо характеру слідчих дій не розголошується.

Нагадуємо:



24 грудня Державна податкова служба запустила новий електронний сервіс, скориставшись яким платник податків може подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у формі електронного документу.

Економічна правда