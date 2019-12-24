ДПС запустила е-сервіс керування переплатами податків

Державна податкова служба запустила новий електронний сервіс, скориставшись яким платник податків може подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у формі електронного документу.

Про це повідомляє прес-служба Податкової.

"Відтепер платники податків можуть управляти власними переплатами не виходячи з офісу або дому.

Все, що необхідно – комп’ютер, доступ до мережі інтернет та кваліфікований електронний підпис", - йдеться у повідомленні.



В Податковій також проінструктували, як користуватися новим сервісом.



"Заява може бути подана через "Електронний кабінет" та ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності".

Після її прийняття органом ДПС заява, подана у формі електронного документу, миттєво потрапляє до відповідного електронного журналу.

Це суттєво скорочує час на її обробку, створює умови для швидкого опрацювання, та, у кінцевому підсумку, дозволяє значно зменшити загальний термін повернення коштів", - підкреслюється у повідомлені.

На думку голови ДПС Сергія Верланова, щорічно понад 130 тисяч платників податків подають заяви на повернення коштів з бюджету, новий сервіс мінімізує час і кошти користувачів.

"Запуск сервісу автоматичного повернення помилково бо надмірно сплачених податків дозволив мінімізувати втрати часу та коштів на відправку заяв для близько 132 тисяч платників.



Саме стільки платників щорічно в середньому подають заяви про повернення коштів з бюджету. За допомогою нового сервісу починаючи з 1 листопада платникам вже повернуто з бюджету більше 700 млн. гривень.

Продовжуємо створювати податкову в смартфоні", – резюмував він.

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Економічна правда