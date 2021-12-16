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У ДПС відреагували на мільярдне донарахування податків "Сінево"

Четвер, 16 грудня 2021, 19:23
 
COMERS.COM.UA

В.о. голови Податкової служби Михайло Тітарчук заявив, що взяв справу щодо донарахування податків "Сінево Україна" під особистий контроль.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

У службі зазначили, що посадових осіб компанії запросили до розгляду заперечень щодо акту перевірки ще до заяви про, на думку "Сінево", необґрунтовані донарахування податків.

Тітарчук заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. 

"З урахуванням документів, які надало підприємство, ми розглянемо можливість проведення додаткової перевірки – задля винесення справедливого рішення", – зазначив він. 

ДПС повідомила, що документальна планова виїзна перевірка проводилась з 30 серпня 2021 року. Акт за нею було складено 25 листопада 2021 року. 

7 грудня "Сінево Україна" подала заперечення до такого акту перевірки. Їх розглянуть до 20 грудня 2021 року. 

Нагадуємо:

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків за результатами планової податкової перевірки нарахувало компанії "Сінево Україна" додаткові податки у розмірі 1,086 мільярда гривень.

Економічна правда

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податки ДПС

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