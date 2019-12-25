В налоговой проводят следственные действия — э-сервисы частично не работают
Среда, 25 декабря 2019, 10:24
Из-за следственных действий в Государственной фискальной и налоговой службах с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные.
Мы искренне извиняемся за неудобства и вскоре сообщим о возобновлении работы сервиса", - говорится в сообщении.
Никаких деталей о характере следственных действий не сообщается.
Напомним:
Государственная налоговая служба запустила новый электронный сервис, с помощью которого налогоплательщик может подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в форме электронного документа.
Экономическая правда
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