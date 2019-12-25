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В налоговой проводят следственные действия — э-сервисы частично не работают

Среда, 25 декабря 2019, 10:24
 

Из-за следственных действий в Государственной фискальной и налоговой службах с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные.

Мы искренне извиняемся за неудобства и вскоре сообщим о возобновлении работы сервиса", - говорится в сообщении.

Никаких деталей о характере следственных действий не сообщается.

Напомним:

Государственная налоговая служба запустила новый электронный сервис, с помощью которого налогоплательщик может подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в форме электронного документа.
Экономическая правда

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ГНС ГФС

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