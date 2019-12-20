Писарук про кредити проблемним банкам: Власники обіцяли і нічого не виконували

Колишній заступник голови НБУ Олександр Писарук заявив, що власники неплатоспроможних банків, які отримували кредити рефінансування, обіцяли рятувати банки, але нічого не виконували.

Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

На питання, чи не мав Нацбанк бути більш жорстким щодо кредитів рефінансування неплатоспроможним банкам, оскільки акціонери у більшості випадків не виконували своїх обіцянок, Писарук відповів:

"Я пам’ятаю своє останнє інтерв’ю перед звільненням з Національного банку у грудні 2015-го року. Мене тоді теж запитували, які висновки я зробив, які уроки я вивчив. Один з них, на жаль, дуже сумний урок, який я для себе визначив: за мої півтора року роботи в Національному банку я не бачив жодної людини, майже жодної, яка б обіцяла і виконала свої обіцянки.

Всі (акціонери - ред.) обіцяли, підписувалися, гарантували і нічого не виконували".

На твердження про те, що власники обіцяли рятувати банки, але натомість виводили активи, а рефінансування лише давало їм додатковий час для виведення активів, ексзаступник голови Нацбанку відповів:

"Є два варіанти дій: або виводити всіх з ринку і створювати великі ризики для фінансової стабільності, особливо в пік кризи, або намагатися врятувати банк за рахунок коштів акціонерів. Якщо вони обіцяють, то є шанс спробувати і повірити їм, щоб вони таки врятувалися, щоб держава не витрачала свої кошти, щоб фінансова стабільність зберігалася. Тобто, доводилось вірити, якщо вони підписувалися, давали гарантію.

Якщо вони виводили ці активи, вони скоїли злочин. Питання повинно бути до них. Це важливо розуміти – питання повинно бути до власників".

Багато коштів було виведено через коррахунки закордонних банків, зокрема, Meinl, Frik. На питання, чому НБУ заборонив користуватись такими рахунками лише після того, як гроші були виведені, Писарук відповів: "Коли ми прийшли, кошти вже всі були виведені".

"По Meinl банку ми бачили рахунки, які не рухаються. Ми почали ставити питання, і з'ясувалося, що все уже було виведено. Ми це питання про повернення грошей обговорювали з усіма власниками банків.

Просили також керівництво австрійських регуляторів щось зробити, щоб Meinl-банк не займався тим, чим він займався. Недавно він нарешті втратив банківську ліцензію", - сказав він.

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Економічна правда