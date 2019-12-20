Писарук о кредитах проблемным банкам: Владельцы обещали и ничего не делали

Бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук заявил, что владельцы неплатежеспособных банков, которые получали кредиты рефинансирования, обещали спасать банки, но ничего не делали.

Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

На вопрос, не должны ли Нацбанк был быть более жестким по кредитам рефинансирования неплатежеспособным банкам, поскольку акционеры в большинстве случаев не выполняли своих обещаний, Писарук ответил:

"Я помню свое последнее интервью перед увольнением из Национального банка в декабре 2015 года. Меня тогда тоже спрашивали, какие выводы я сделал, какие уроки я изучил. Один из них, к сожалению, очень печальный урок, который я для себя определил: за мои полтора года работы в Национальном банке я не видел ни одного человека, почти ни одного, который бы обещал и выполнил свои обещания.

Все (акционеры - ред.) обещали, подписывались, гарантировали и ничего не делали".

На утверждение о том, что владельцы обещали спасать банки, но вместо этого выводили активы, а рефинансирование только давало им дополнительное время для вывода активов, экс-заместитель главы Нацбанка ответил:

"Есть два варианта действий: либо выводить всех с рынка и создавать большие риски для финансовой стабильности, особенно в пик кризиса, или пытаться спасти банк за счет средств акционеров. Если они обещают, то есть шанс попробовать и поверить им, чтобы они таки спаслись, чтобы государство не тратило свои средства, чтобы финансовая стабильность сохранялась. То есть, приходилось верить, если они подписывались, давали гарантию.

Если они выводили эти активы, они совершили преступление. Вопрос должен быть к ним. Это важно понимать - вопрос должен быть к владельцам".

Много средств было выведено через корсчета иностранных банков, в частности, Meinl, Frik. На вопрос, почему НБУ запретил пользоваться такими счетами только после того, как деньги были выведены, Писарук ответил: "Когда мы пришли, средства уже все были выведены".

"По Meinl банку мы видели счета, которые не двигаются. Мы начали задавать вопросы, и выяснилось, что все уже было выведено. Мы этот вопрос о возвращении денег обсуждали со всеми владельцами банков.

Просили также руководство австрийских регуляторов что-то сделать, чтобы Meinl-банк не занимался тем, чем он занимался. Недавно он наконец-то потерял банковскую лицензию", - сказал он.

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Экономическая правда