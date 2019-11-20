ЄЦБ забрав ліцензію у "дивного" австрійського банку, через відмивання українських грошей

Європейський центробанк відкликав ліцензію австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), через який виводили в офшори сотні мільйонів доларів з проблемних українських банків.

Про це йдеться у заяві Управління фінансових ринків Австрії (FMA), передає finclub.

Зазначається, що рішення набуло чинності одразу після його публікації.

Також повідомляється, що нагляд щодо Anglo Austrian AAB Bank AG як менш значимого банку належить до сфери компетенції FMA.

"Однак ЄЦБ несе відповідальність за відкликання всіх ліцензій у єврозоні, в тому числі і для менш значимих банків", - повідомили там.

При цьому Anglo Austrian AAB Bank AG ще має можливість оскаржити рішення ЄЦБ.

Ексголова НБУ Валерія Гонтарева стверджує, що австрійський Meinl Bank був найбільшим посередником у відмиванні коштів в Україні, однак всі повідомлення та застереження НБУ з приводу цього "дивного" приватного банку були проігноровані Центробанком Австрії.

"Ми виявили, що половина банків мають кореспондентські рахунки в іноземних валютах в абсолютно дивних банках, і одним із цих абсолютно дивних банків був Meinl Bank", - заявила вона в інтерв’ю австрійському журналу Profil.

За словами Гонтаревої, ще до приходу в НБУ вона знала про цю схему "back-to-back", яку часто використовують для відмивання коштів, "однак я не усвідомлювала, наскільки великою є проблема".

Вона також повідомила, що загалом українські банки мали активи в іноземній валюті в "дивних" закордонних банках на суму близько 2 млрд євро, половина з яких – в Meinl Bank у Відні: "Meinl Bank був не єдиним іноземним банком. Але він був лідером. Можливо мільярд доларів, а може менше".

Гонтарева зазначила, що проблема з Австрією полягала ще й в тому, що в той день, коли в Україні закривали чергову "пральню" для відмивання грошей, гроші з цього банку переводилися на кореспондентський рахунок в Meinl Bank, звідки потім зникали в рамках операцій back-to-back.



Нагадаємо, що у лютому стало відомо, що антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року.

Тоді повідомлялось, що слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання.

Зазначено, що через Meinl Bank вивели 38 мільйонів дол з "Південкомбанку", 40 мільйонів дол з "Терра Банку", 39,5 мільйонів дол з "ВіЕйБі Банку", 62 мільйони євро з "Міського комерційного банку" і 44 мільйони дол з банку "Київська Русь".



