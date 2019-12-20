Голова Райффайзен банку Олександр Писарук: що не сходиться в "справі Бахматюка"

ЕП поговорила з одним з головних обвинувачених у скандальній "справі банкірів Бахматюка". Чому Писарук вважає безпідставними аргументи слідства і якою його версія.

На початку листопада банківський ринок сколихнула несподівана новина – НАБУ затримало голову Райффайзен банку Аваль Олександра Писарука.

Як стало відомо згодом, керівника банку затримали у справі, яка стосується його періоду роботи заступником голови в Нацбанку в 2014-2015 роках.

Причина – стабілізаційний кредит на 1,2 млрд грн, який Нацбанк надав скандальному "ВіЕйБі банку" перед входженням туди тимчасової адміністрації. Банк належить власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В той день було затримано ще вісьмох осіб. Серед них – інші колишні посадовці Національного банку, наприклад, ексдиректорка департаменту банківського нагляду НБУ Алла Шульга, керівники "ВіЕйБі банку", а також менеджери приватних компаній, пов'язаних з Бахматюком.

Писарука відпустили одразу на наступний день. Через декілька днів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 5 млн гривень, яку вніс його роботодавець – Райффайзен банк Аваль.

З того часу у так званій "справі банкірів Бахматюка" спостерігається затишшя. Сам Писарук повернувся до роботи в банку і каже, що за цей час його теж нікуди не викликали

Писарук почав кар'єру банкіра в 1992 році в банку "Україна". Вже через 6 років він став співробітником української дочки голландського фінансового гіганта ING, де познайомився з майбутньою главою НБУ Валерією Гонтаревої.

Отримавши посаду керівника НБУ, влітку 2015 року Гонтарева покликала екс-колегу працювати своїм заступником. На той момент у Пісарук був досить складний обсяг роботи, адже в НБУ він став відповідати за найбільш проблемний сектор – "банківський нагляд".

На його каденцію припало "очищення банківської системи", яке одні називають великий реформою, інші – найбільшим перерозподілом капіталу після першої хвилі приватизації.

Так, адепти реформи вказують на те, що ринок позбувся "банків-зомбі", а банківський ринок став прозорим.

Натомість, скептики дорікають нагляду Нацбанку за невиконання прямих обов'язків, мовляв, банки потрапляли до Фонду гарантування "випатраними" через фінансові махінації власників і менеджменту фінустанов.

Писарук охоче говорить про цей період і на більшість запитань ЕП у нього є відповіді.

Питання тепер до нього є і у слідчих. Проте чи є виправданими аргументи правоохоронців? Тут не все так однозначно.

Напередодні ЕП зустрілась з Писаруком в офісі Райффайзену і вислухала його версію подій навколо "ВіЕйБі банку", які припали на осінь 2014 року.

"Причин нема, фактів, підтверджуючих саму змову, також нема".

— Що відбувається зараз навколо "справи Бахматюка"?

— Після того, як відбулося засідання суду, 14-15 листопада, нічого офіційно не відбувається.

— Тобто, вас нікуди більше не викликали?

— Ніхто мене ніколи не викликав. Тобто, може, там щось відбувається, але ми не знаємо. Тобто ніяких формальних подій не відбувалося.

— На ваше затримання по-різному реагували. Більшість ваших колег на фінансовому ринку вважають, що це якесь непорозуміння, а пересічні громадяни пишуть в коментарях, мовляв, "доведіть цю справу до кінця, нарешті когось затримали, піймали".

На чому ґрунтується обвинувачення правоохоронних органів?

— Пропоную почати з кінця. Усі звинувачення щодо мене і всіх колишніх працівників Національного банку є абсолютно безпідставними, немає ніяких фактів, які підкріплюють цю підозру.

Якщо ви дивилися суд, його транслювали в прямому ефірі, ви бачили, що ніяких реальних фактів, які б доказували те, що називають слідчі "злочинною змовою" між акціонерами VAB банку і співробітниками Національного банку, не було наведено. Тому що їх немає.

Більше того, ніхто – ні слідчі, ні НАБУ, ні прокурори не можуть пояснити, які мотиви були, яка вигода. Її не було, і не могло бути. Про відсутність жодних доказів отримання будь-якої неправомірної вигоди мною або іншими членами правління НБУ наголошує в різноманітних інтерв'ю навіть сам пан Ситник – директор НАБУ.

Тобто причин нема, фактів, підтверджуючих саму змову, також нема.

— Як відбувалась видача стабілізаційного кредиту VAB Банку, і з чого ця історія почалась.

— Тут треба розуміти контекст, коли це все відбувалося – це був жовтень 2014 року, коли ситуація в країні була дуже складна. Осінь 2014-го року – це, мабуть, був найгірший кризовий період 14-15 років. Після подій на Сході України ситуація в країні була дуже важка.

Клієнти нервували і виводили гроші з банків, відтоки були дуже великі, ліквідність банків страждала. Макроекономічна ситуація була дуже важка: показники дефіциту бюджету, дефіциту платіжного балансу були вкрай незадовільні. Резерви Нацбанку майже закінчилися.

У нас не було інструменту, який би допоміг стримати цю ситуацію. Був великий девальваційний тиск на валюту. Банківська система була в жалюгідному стані: група банків просто займалися відмиванням грошей, інша група банків – їх близько 50 – просто не мали прозорої структури власності і ніхто не знав, кому вони належать. У банків не вистачало капіталу і багато з них просто почали втрачати ліквідність.

Тобто ситуація була критичною і загрози для фінансової стабільності були дуже високі. Чому я все це розповідаю? Тут важливо розуміти функцію Національного банку як центробанку. Одна з його основних функцій – забезпечення фінансової стабільності в країні і відстоювання інтересів вкладників та кредиторів банку. Все це записано в Законі про Національний банк України.

В жовтні 2014-го року VAB Банк був найбільшим серед тих, хто втратив ліквідність. Були обґрунтовані побоювання, що його виведення з ринку, визнання банку неплатоспроможним і передача в Фонд гарантування вкладів призведе до негативних наслідків для всієї банківської системи.

На той момент в уряду також були великі побоювання, що банкрутство VAB Банку, який був пов'язаний із компаніями свого акціонера – Укрлендфармінг, Авангард – може сприяти банкрутству цих компаній. А це один з найбільших агрохолдингів України.

Банкрутство другого великого агрохолдингу в Україні могло відрізати український агросектор від міжнародного фінансування. Багато з них фінансується іноземними банками.

— Тобто, фактично уряд також зіграв свою роль у тому, щоб була надана підтримка VAB банку?

— Абсолютно. Одним з документів як підстава для видачі стабілізаційного кредиту був такий так званий Меморандум, який був підписаний урядом, Національним банком і паном Бахматюком.

Уряд побоювався банкрутства аграрних компанії власника і це був великий банк, який, за законом, мав право на підтримку. З урахуванням усього цього був підписаний згаданий меморандум. Він передбачав, що уряд, якщо в цьому буде потреба, готовий розглянути питання про додаткову рекапіталізацію банку.

— Чому держава повинна підтримувати приватний агрохолдинг? До того ж, підтримка бан

— Підтримка агрохолдингу – це питання Кабінету міністрів. Коли банк фактично втратив ліквідність, у нас було два варіанти дій: або вивести його з ринку, прийнявши рішення про неплатоспроможність, і передати у Фонд гарантування вкладів.

Нацбанк як один із основних гарантів фінансової стабільності дуже сильно з цього приводу переживав. Ми вважали, що краще використати існуючий шанс і врятувати банк за рахунок докапіталізації, за рахунок коштів акціонера.

Власник банку обіцяв його рекапіталізувати. Він під цим підписався. І це дуже важливо. Якби він цього не зробив і під цим не підписався, то ніяке питання ніким би не розглядалося. А він сказав, що він його рекапіталізує.

В постанові правління НБУ було зазначено, що до 1 грудня він повинен був внести щонайменше 200 мільйонів доларів капіталу. Тобто, він під цим підписався, я хочу, щоб всі це розуміли. Акціонери банку потребували певний технічний час, для того, щоб мобілізувати кошти і внести їх в капітал, тому до 1 грудня.

До цього часу банку потрібна була підтримка, і НБУ надав її у вигляді цільового стабілізаційного кредиту. Це не просто був стабілізаційний кредит на підтримку ліквідності, це цільовий кредит на видачу гарантованих вкладів клієнтам банку.

У підсумку цей кредит і був виплачений усім гарантованим вкладникам. Національний банк нещодавно публікував цю інформацію і підтверджував, що протягом 18 днів близько 80 тисяч людей отримали ці 1,2 млрд гривень.І Нацбанк в межах своїх можливостей операційних, за рахунок кураторів, контролював видачу, отримуючи щоденні звіти.

— Наскільки я правильно зрозумів, через те, що ці гроші потрапили на кореспондентський рахунок банку, у Бахматюка з’явилась можливість провести в середині банку операцію з погашення зобов’язань перед своїми ж компаніями, вона не потребувала "живих" грошей, але як наслідок з банку були виведені активи, в чому і є претензія слідчих…

— Якщо Бахматюк або працівники банку чи його керівник зробили щось – будь ласка. У всіх слідчих, прокурорів є можливість поставити їм ці питання. \

Все, що я можу сказати, в межах повноважень Національного банку – було рішення на цільову видачу 1,2 мільярда гривень на виплату гарантованим вкладникам, які були виплачені. Цьому є підтвердження, це задокументований факт.

— Можливо, слідчі тоді розуміють це так: Нацбанк, надавши кредит, створив для Бахматюка можливість вивести частину своїх активів з-під застави, наприклад.

Завдяки кредиту у нього на коррахунку з’явилися гроші, які потім були використані для так званого "схлопування", коли за рахунок коштів, пов’язаних з акціонером компаній були погашені кредити і виведені застави.

— Видача стабкредиту ніяким чином не сприяє "схлопуванню" або виведенню активів з-під застави. Я не знаю, про що тут йдеться. Хай розберуться слідчі. Якщо у них є питання, ще раз кажу, нехай ставлять їх керівникам чи власнику банку.

До Національного банку питань нема. Ми видали цільовим кредитом ці кошти і проконтролювали в межах своїх можливостей, щоб воно пішло вкладникам. Фонд гарантування їх все одно б виплатив. Тобто державних коштів не було б перевитрачено, навіть в тій ситуації, яка склалася.

Якщо б Бахматюк вніс гроші і банк жив, то взагалі не було б про що говорити.

— Проте так порушилась черговість виплат кредиторам. Теоретично кошти пов’язаних осіб мали б залишитись на рахунках банку, а в процесі ліквідації банку вони б були в останніх чергах акцептованих вимог кредитора.

У свою чергу, активи б залишились на балансі банку, тоді у Фонда і НБУ було б більше шансів повернути свої кошти.

— Ще раз скажу: з точки зору фіскальних витрат держави, нічого не змінилось.

— Нацбанк, коли видавав рефінанс, намагався завжди вводити певні обмеження для банків, які б унеможливлювали виведення коштів акціонерами. Чи застосовувались до VAB Банку та інших банків групи Бахматюка якісь запобіжні заходи?

— Ви можете почитати це в постанові Національного банку: перелік обмежень на VAB був найдовшим з тих, що я взагалі пам’ятаю, особливо величезна кількість обмежень на проведення операцій. Я вже не пам’ятаю всіх, але в постанові можна почитати.

Тобто кредит структурувався як видача виключно гарантованим вкладникам при величезній кількості обмежень на проведення операцій. Він був забезпечений заставою майна, де була зовнішня оцінка і дві рецензії. Дві. Це нечасто, я не пам’ятаю, коли Національний банк вимагав дві рецензії.

Додатково, я хочу підкреслити, вперше в історії Національний банк взяв індивідуальну поруку пана Бахматюка по всіх боргах. Це був перший випадок. Тобто, Національний банк зробив усе від себе залежне, щоб забезпечити цей кредит максимально.

— Один із моментів, на якому наголошували в НАБУ – що нібито була підроблена оцінка застави за кредитом. Буцімто, з вашого боку є певна халатність.

— Це підміна понять і намагання видати бажане за дійсне. У 2014 році в жовтні в Національного банку ще не було взагалі внутрішньої функції для оцінки майна. Цю функцію ми вибудували пізніше, уже в 2015 році, коли в департаменті ризик-менеджменту створили професійну службу оцінки майна.

До того моменту її не було і ми вимушені були покладатися на зовнішню оцінку, за плату. І зовнішня оцінка – це дві рецензії, про які я вже раніше казав. Ми просто приймали документи, які бачили. Якщо там були зловживання чи махінації, то це питання до тих людей, хто підробляв документи або…

— Нацбанк взагалі не мав можливості перевірити?

— Фактично не було – ми покладалися на той пакет документів, який отримали. Ми пройшли всі технічні процедури, які передбачені порядками. Час був, звичайно, але не необмежений. В кризу часу багато не буває, проте ми все пройшли чітко і перевірили документи, як могли їх перевірити.

— Бахматюк хотів отримати більше коштів, ніж 1,2 млрд гривень.

— Він хотів близько 6 мільярдів. Але ми сказали: ми це тільки розглядаємо, за умови, якщо ви рекапіталізуєте банки і внесете, щонайменше, 200 мільйонів доларів до 1 грудня. Це те, під чим він підписався, підтвердив і дав фінансову поруку. Ми хотіли побачити гроші.

— А яка загальна необхідність була в капіталізації?

— Вони просили десь, здається, 6 мільярдів. Ми чітко сказали, що як мінімум 200 мільйонів доларів в еквіваленті потрібно буде внести. Ми хотіли побачити, щоб він їх вніс.

Якщо б ми вирішили, що їх було недостатньо, тоді б в нас був меморандум з урядом, який би міг розглянути і теоретично докапіталізувати. Тільки тоді ми могли б ще щось розглядати – це по-перше.

Друга причина – застава. Застава на той момент, по зовнішній оцінці з двома рецензіями, становила 1,85 млрд з коефіцієнтом 0,7. Більше застави не було.

— В суді також згадувався лист, написаний вночі вами вашим співробітникам. Слідчі вважають, що це доручення ледве не є прямою вказівкою і вказує на вашу зацікавленість.

— Одна претензія – що не було плану фінансового оздоровлення.

Друга – що там була переписка, яка нібито засвідчила, що я одноосібно прийняв рішення. Така переписка, щоб ви розуміли, є в будь-якому банку, комерційному, чи центральному, коли готується кредит до розгляду правлінням.

Переписка казала фактично, що кредит може бути розглянутий на підставі достатньої оцінки майна з двома рецензіями, включаючи рецензію BDO за наявності меморандуму з урядом, що вони будуть додатково розглядатись і виключно на видачу гарантованих вкладів.

Це було в переписці. Про що це свідчить? Про те, що були істотні умови кредиту, за яких питання може бути розглянуте. Затвердження стабкредиту - це колективне рішення правління НБУ.

Третє – що я зустрічався з Бахматюком. В мене було сотні зустрічей, не тільки з Бахматюком, а з усіма людьми, прізвища яких ми можемо сьогодні не називати. Всі вони відомі люди. У нас були сотні зустрічей, тому що ми намагалися, як я кажу, умовити їх врятувати свої банки. Факт зустрічі є фактом змови? Ну це просто нонсенс.

"Власники банків обіцяли, підписували, гарантували і нічого не виконували"

— Нацбанк видав неплатоспроможним банкам десятки мільярдів гривень, а акціонери натомість повиводили активи. Сьогодні, знаючи як все закінчилось, чи діяли ви б так само?

— Я хочу просто вам нагадати, що я прийшов на роботу в кінці липня, а пані Валерія Гонтарєва в червні. До цього часу основна маса кредитів рефінансування була вже видана. Ми видавали дуже обмежену кількість стабілізаційних кредитів.

— Тоді по-іншому поставлю питання. На мою думку, кредити рефінансування сприяли виведенню активів, оскільки акціонери у більшості випадків просто не виконували своїх обіцянок.

Вони обіцяли рятувати банки, натомість виводили активи, рефінансування лише давало їм додатковий час для виведення активів. Чи не вважаєте ви, що регулятор мав тоді бути більш жорстким?

— Я пам’ятаю своє останнє інтерв’ю перед звільненням з Національного банку у грудні 2015-го року. Мене тоді теж запитували, які висновки я зробив, які уроки я вивчив.

Один з них, на жаль, дуже сумний урок, який я для себе визначив: за мої півтора року роботи в Національному банку я не бачив жодної людини, майже жодної, яка б обіцяла і виконала свої обіцянки.

— Ви маєте на увазі акціонерів?

— Так, саме акціонерів. Всі обіцяли, підписувалися, гарантували і нічого не виконували. Повертаючись до вашого питання: є два варіанти дій: або виводити всіх з ринку і створювати великі ризики для фінансової стабільності, особливо в пік кризи, або намагатися врятувати банк за рахунок коштів акціонерів.

Якщо вони обіцяють, то є шанс спробувати і повірити їм, щоб вони таки врятувалися, щоб держава не витрачала свої кошти, щоб фінансова стабільність зберігалася. Тобто, доводилось вірити, якщо вони підписувалися, давали гарантію.

— Але вийшло інакше: вони обіцяли, що врятують банки, але, натомість, виводили активи, і ніхто їм не заважав це робити.

— Якщо вони виводили ці активи, вони скоїли злочин. Питання повинно бути до них. Це важливо розуміти – питання повинно бути до власників. Якщо ви пам’ятаєте, у березні 2015 року на вимогу МВФ ми ввели зміну до законів про банки і певні закони, який підвищив кримінальну відповідальність для власників та керівників банків.

— Це було серйозне питання для країни на той момент. Прийняли, по суті, впровадження такої ж статті, яка була до цього, але діяла відносно усіх юридичних осіб, а не лише для банків.

І насправді така стаття ніколи в Україні не працювала, оскільки умисел банкрутства дуже важко було довести в суді. Банкіри цих нововведень не злякались. Це погано прописаний закон, чи просто відсутність політичної волі для реальних змін?

— Я не пам’ятаю усі деталі закону, але він був нормальним. Над ним працювали юристи Національного банку, юристи МВФ, Фонду гарантування. Ми працювали разом. Але під законом є процес: підзаконні акти, кримінально-процесуальний кодекс. Можливо, там були якісь нестиковки, я не знаю.

Я думаю, що більшою мірою це питання до судової системи. Ми можемо говорити про відповідальність від конкретного, якщо виводять активи. От ви сказали – "виводять активи". Це кримінал? Мабуть.

Я впевнений, що Фонд гарантування доводив факт виведення активів. Підтверджуються факти, що після того, як банк виводиться, вони (власники, представники банку. – ЕП) це робили. Це кримінал? Кримінал. Що ще потрібно для того, щоб задіяти такі зміни до закону? Чому не задіяли?

— Не було політичної волі.

— От бачте, не було політичної волі.

— Багато на цьому заробили грошей.

— В Національного банку була політична воля робити важку роботу, яку неможливо було не робити. Чому у інших не було політичної волі?

— Якщо регулятор був наділений правом виводити банки з ринку одразу, щоб не ставалися ці злочини, то він мав би слідкувати за цими банками. Претензія до Національного банку в тому, що він не діяв швидко.

Я не кажу, що регулятор повинен нести відповідальність. Проте, чи можна зараз визнати, що регулятор все ж таки допустив певні помилки?

— Тут декілька речей. Не можна всіх було вивести одразу. Загрози від виведення банків для фінансової стабільності дуже високі, особливо в пік кризи. Коли банк виводиться, люди переживають, панікують, забирають гроші. Тому намагання врятувати банк за рахунок коштів власника – це важливо. Це перше.

Друге питання: пам'ятаєте, яким в 2014 році був Фонд гарантування вкладів – в нього операційна спроможність була дуже низька, він просто не міг обробляти велику кількість банків одночасно.

У 2014, здається, чи на початку 2015 був період, коли виводили з ринку по два, іноді три банки, на тиждень. І Фонд гарантування тоді казав: будь ласка, ми не можемо, у нас немає людей, ми не можемо це відпрацьовувати.

Фонд гарантування працював над покращенням своєї операційної спроможності і він тепер зовсім не той, що був тоді. Фахівці Державного казначейства США, консультанти, працювали з ними, і Фонд тепер значно кращий, ніж він був тоді.

— Чи бачите ви ті дії і ходи Мінфіну безальтернативними і абсолютно безпомилковими? Наведу приклад: чим вкладник "Дельти" гірший за вкладника "Приватбанку"? Було дуже багато вкладів, 30 тисяч осіб не змогли повернути свої вклади.

— "Дельта" був системно важливим банком, офіційно визнаним, і це ми казали тоді. Може ви ще пам'ятаєте, якщо слідкували за цими подіями – Національний банк у випадку з "Дельтою" пропонував уряду рекапіталізувати банк. Ми обговорювали це питання активно, але уряд не підтримав, і Національний банк, як регулятор, не може примусити уряд.

— Як в уряді це пояснювали?

— Я б не хотів за уряд коментувати.

— Але ж ви кажете, що і Нацбанк, і уряд зробили все правильно, безпомилково, безальтернативно.

— Мені здається, перше – намагатися врятувати банк системний варто. Якщо хтось здійснює кримінальні дії, вони повинні за це відповідати. Вони за це відповіли?

— До речі, багато коштів було виведено через коррахунки закордонних банків, той же Meinl, Frik. Чому Нацбанк заборонив користуватись такими рахунками лише після того як гроші були виведені?

— Я щасливо відповім на це запитання. Коли ми прийшли, кошти вже всі були виведені. По Meinl банку ми бачили рахунки, які не рухаються. Ми почали ставити питання, і з'ясувалося, що все уже було виведено. Ми це питання про повернення грошей обговорювали з усіма власниками банків.

Просили також керівництво австрійських регуляторів щось зробити, щоб Meinl -банк не займався тим, чим він займався. Недавно він нарешті втратив банківську ліцензію.

"У мене немає ніяких сумнівів, що ми свою правоту доведемо"

— Співрозмовники в НБУ вважають, що за усіма справами, які стосуються Нацбанку, мовляв, стоїть Ігор Коломойський. Доказів ніяких немає, насправді, але чи може вам мститись екс-власник Приватбанку?

— Я не можу сказати, чи є це, чи нема. Чи зустрічався з паном Коломойським? Зустрічався, як і з іншими власниками банків стосовно питань діагностики, ре капіталізації. Зустрічався і з ним і з іншими.

— Ми б звісно не хотіли спекулювати на цій темі. Однак, можливо, що справа безпідставна. Коли справа абсолютно безпідставна, тоді починаєш думати, а чому вона взагалі виникла?

— Особливо дивно, я це на суді казав і хочу сьогодні повторити – той факт, що справа була, не було секретом. Їй 4 роки.

Декілька років тому НАБУ зі мною спілкувалося по скайпу під запис на протязі двох годин в моєму офісі в Міжнародному валютному фонді в Вашингтоні. Я тоді не був ні свідком, ні підозрюваним, ніким. Вони захотіли з'ясувати моє пояснення щодо цієї справи.

Дві години ми спілкувалися зі слідчим НАБУ. Саме з тим, який вручив мені підозру. Я йому все пояснював, мій адвокат був на той момент присутній. У всіх було підтвердження, що все зрозуміло. Я казав: хлопці, якщо є додаткові питання, приїжджайте до Вашингтона, я піду в посольство, там офіційний допит під запис зробимо.

— Може просто є ця слідча машина, і вона так собі їде.

— Можливо. Я не буду спекулювати. Мабуть, щось таке є, не вистачає десь розуміння, на жаль, слідчим. Не вистачає розуміння, як це працює, що таке фінансова стабільність, стабілізаційний кредит, навіщо він видається, в чому функція центрального банку, які у нього повноваження, що він може зробити, що не може. Мені так здається.

Вони просто довго займалися, треба показати результат. Це все, мабуть, також є, але брак розуміння також, я певен, що є.

— Ваш прогноз, як буде далі розвиватися ця ситуація. Які подальші кроки будуть з вашого боку?

— У мене немає ніяких сумнівів, що ми свою правоту доведемо. Це просто потребує певного часу, тому що це юридичні процедури.

— Ви працюєте зараз у звичайному режимі?

— Абсолютно. Ніякого впливу на мою роботу, за виключенням того дня, коли я провів у суді цілий день – не мало. Більше того, я не відчув навіть якогось впливу такого негативного на свою продуктивність

— Після усіх цих подій в Європейській бізнес-асоціації повідомили, що ви увійшли у склад правління – це такий акт підтримки чи це запланована якась подія?

— Ми подавалися ж заздалегідь. Це було до того, коли це все виникло 12 чи 11 вечором листопада. До того ж, я був членом правління Європейської бізнес-асоціації в 2007 році, поки я не поїхав працювати за кордон.

— З Валерією Гонтарєвою ви спілкуєтеся?

— Зараз вже досить рідко, але раніше спілкувалися, коли я працював у Вашингтоні. Тоді в мене було більше часу, я спілкувався з нею, тримав контакт.

Усі фото Дарини Школенко