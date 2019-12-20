Safe Side 2.1. Безпека бізнесу: підсумки цього року, тренди на наступний

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18 грудня в рамках заходу Safe Side 2.1 , організатором якого виступила компанія ЛІГА:ЗАКОН , спікери поділилися своїм досвідом як захистити свій бізнес сьогодні.

Експертиза доповідачів різноманітна - від корпоративного захисту, податкової оптимізації до методів рейдерських атак та обшуків.

Про що варто пам’ятати директору, бухгалтеру та засновнику?

Олександр Смирнов, податковий адвокат та керівник Юридичного центру "Смирнов та Партнери" розпочав саміт та розповів про ефективні інструменти оптимізації оподаткування, а також структуруванні, ризиках і потребах бізнесу.

До чого можуть призвести корпоративні конфлікти інтересів всередині компанії розповів Шаді Саад, директор Saad Legal. Найбільш частими вважаються конфлікти між менеджментом і власником, безпосередньо власниками та зовнішніми рейдерами.

Причини різноманітні - від зловживання посадових обов'язків, паралельного ведення бізнесу до змови з іншими учасниками бізнесу та не тільки.

Не оминули й питання цифрової безпеки бізнесу за допомогою спеціальних систем експерти ЛІГА:ЗАКОН - Андрій Кравченко, Project Manager напряму "Сервіси аналізу та моніторингу" в компанії "ЛІГА:ЗАКОН" та Анастасія Шевченко, керівник департамента створення юридичного контенту компанії "ЛІГА:ЗАКОН".

Спеціалісти поділилися зі слухачами корисними інструментами для забезпечення безпеки бізнесу та запобігання можливих криз. Серед можливостей систем:

- захист від корпоративного, майнового рейдерства - CONTR AGENT, SMS-Маяк

- забезпечення достовірної нормативно-правової інформації - Інформаційно-Правова Система

- побудова сильного аргументованого захисту в суді - Verdictum

- мінімізація репутаційних ризиків - Semantrum

Про те, як побудувати безпосередньо саму стратегію з захисту бізнеса від тиску провоохоронних органів розповів Ігор Ольшевський, адвокат, партнер Адвокатського бюро "Збіглей та Партнери".

Олександр Горобець, Денис Овчаров розповіли всю правду про обшуки: чого очікувати, як себе вести та коли ж все таки варто проводити PR-кампанію - до, під час чи після обшуку.

Тренди, які сформувалися протягом 2018-2019 р.р. при обшуках:

- бізнес звик до постійних обшуків

- слідчий може вилучити все, що вважає за потрібне

- в обшуках активно застосовують технічні засоби, архівацію даних, копіювання образу сервера, блокування знищення інформації

"Хто перший встав того й капці" - так охарактеризував Денис Овчаров комунікацію із суспільством при проведенні обшуку. PR-кампанію слід проводити до, під час та після.

Safe Side - серія щорічних заходів, націлена попередити, навчити, захистити бізнес під час мінливої ситуації у державі. Інформація, яку учасники в рамках саміту отримують буде корисною для юристів, власників бізнесу та керівників.