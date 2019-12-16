Дубілет найняв приватних охоронців замість державних

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет відмовився від державної охорони, натомість скористався послугами приватних охоронців.

Джерело: Дубілет в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я коли звернувся за державною охороною, виявилося, що там не просто тобі дають одного або двох чоловік, там якийсь взвод на мене планували виділити. Мені стало якось ніяково від того, що держава буде витрачати на мене такі ресурси.

Тому я вирішив за свій рахунок найняти двох людей. Зараз зі мною ходить два приватні охоронці".

Деталі: У той же час, міністр сподівається, що охорона буде тимчасовим заходом.

Що було раніше: 8 листопада міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що звернувся до Управління державної охорони з проханням виділити йому охорону.

Він пояснив це тим, що навколо нього "з'явилося дві зони напруги": проект по боротьбі з тіньовим алкоголем і проведення конкурсів на державні топ-посади.

Українська правда