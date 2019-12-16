Дубилет нанял частную охрану, вместо государственной

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников.

Источник: Дубилет в эфире телеканала ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы.

Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника".

Детали: В то же время, министр надеется, что охрана будут временной мерой.

Что было ранее: 8 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану.

Он объяснил это тем, что вокруг него "появилось две зоны напряжения": проект по борьбе с теневым алкоголем и проведение конкурсов на государственные топ-должности.

Украинская правда