Дубилет нанял частную охрану, вместо государственной
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников.
Источник: Дубилет в эфире телеканала ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы.
Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника".
Детали: В то же время, министр надеется, что охрана будут временной мерой.
Что было ранее: 8 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану.
Он объяснил это тем, что вокруг него "появилось две зоны напряжения": проект по борьбе с теневым алкоголем и проведение конкурсов на государственные топ-должности.
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