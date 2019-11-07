ЕП організовує перший форум з якісного регулювання бізнесу

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Збалансоване регулювання – світовий тренд.

Україна в нього вписується, але темп регуляторних змін в країні нерівномірний. З одного боку масштабні хвилі дерегуляції пішли на користь бізнес-процесам.

З іншого, постійні зміни податкового законодавства псують відносини держави з підприємцями. Держава не завжди отримує більше податкових надходжень, як очікує.

Економічна правда - за підтримки JTI Україна – збере основних стейкхолдерів з боку влади, експертів та бізнесу на форумі з якісного регулювання і обговорить з ними такі питання.

Наскільки ефективною виявилась дерегуляція? Яким має бути темп регуляторних змін? Яких новацій чекати підприємців в адмініструванні податків? Що слід змінити в підходах до проведення перевірок підприємців? Поведінковий ефект бізнесу – чому після зміни регуляторних правил він не завжди такий, як прогнозується?

Відповіді на ці питання разом з ЕП у тому числі шукатимуть:

- Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, почесний президент KSE

- Данило Гетманцев, голова податкового комітету з питань фінансів податкової та митної політики

- Вячеслав Климов, співвласник української компанії експрес-доставки "Нова Пошта"

- Сергій Верланов, керівник Державної податкової служби

- Ярослав Железняк, перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

- Іван Міклош, екс-міністр фінансів Словаччини, керівник Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR)

З усіма питаннями звертайтесь - info@epravda.com.ua

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