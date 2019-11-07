ЕП організовує перший форум з якісного регулювання бізнесу
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Збалансоване регулювання – світовий тренд.
Україна в нього вписується, але темп регуляторних змін в країні нерівномірний. З одного боку масштабні хвилі дерегуляції пішли на користь бізнес-процесам.
З іншого, постійні зміни податкового законодавства псують відносини держави з підприємцями. Держава не завжди отримує більше податкових надходжень, як очікує.
Економічна правда - за підтримки JTI Україна – збере основних стейкхолдерів з боку влади, експертів та бізнесу на форумі з якісного регулювання і обговорить з ними такі питання.
Наскільки ефективною виявилась дерегуляція? Яким має бути темп регуляторних змін? Яких новацій чекати підприємців в адмініструванні податків? Що слід змінити в підходах до проведення перевірок підприємців? Поведінковий ефект бізнесу – чому після зміни регуляторних правил він не завжди такий, як прогнозується?
Відповіді на ці питання разом з ЕП у тому числі шукатимуть:
- Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, почесний президент KSE
- Данило Гетманцев, голова податкового комітету з питань фінансів податкової та митної політики
- Вячеслав Климов, співвласник української компанії експрес-доставки "Нова Пошта"
- Сергій Верланов, керівник Державної податкової служби
- Ярослав Железняк, перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
- Іван Міклош, екс-міністр фінансів Словаччини, керівник Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR)
З усіма питаннями звертайтесь - info@epravda.com.ua
Програма форуму:
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