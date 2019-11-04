Airbus планує відкрити представництво в Україні — Аваков

Європейський авіабудівний концерн Airbus може незабаром відкрити своє представництво в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.



Під час зустрічі з віце-президентом Airbus Heli (дочірньої компанії Airbus Group - ЕП) Олів’є Мішелоном, Аваков анонсував отримання ще 10 вертольотів які увійдуть до складу підрозділів МВС, відкриття сервісного центру та представництва Airbus в Україні.

В Оксфорді з віцепрезидентом @AirbusHeli Олів’є Мішелоном обговорили поставку гвинтокрилів для #АвіаціяМВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру.НПУ,ДПСУ,ДСНС,НГУ отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145,Н125.У планах - відкриття представництва Airbus в Україні.Міцнішаємо! pic.twitter.com/SgEcdlfKwU — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 4, 2019

Економічна правда