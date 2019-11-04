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Airbus планує відкрити представництво в Україні — Аваков

Понеділок, 4 листопада 2019, 20:10

Європейський авіабудівний концерн Airbus може незабаром відкрити своє представництво в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

Під час зустрічі з віце-президентом Airbus Heli  (дочірньої компанії Airbus Group - ЕП) Олів’є Мішелоном, Аваков анонсував отримання ще 10 вертольотів які увійдуть до складу підрозділів МВС, відкриття сервісного центру та представництва Airbus в Україні.

Економічна правда

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Аваков Airbus

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