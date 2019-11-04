Airbus планирует открыть представительство в Украине — Аваков

Европейский авиастроительный концерн Airbus может вскоре открыть свое представительство в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Во время встречи с вице-президентом Airbus Heli (дочерней компании Airbus Group - ЭП) Оливье Мішелоном, Аваков анонсировал получение еще 10 вертолетов которые войдут в состав подразделений МВД, открытие сервисного центра и представительства Airbus в Украине.

В Оксфорді з віцепрезидентом @AirbusHeli Олів’є Мішелоном обговорили поставку гвинтокрилів для #АвіаціяМВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру.НПУ,ДПСУ,ДСНС,НГУ отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145,Н125.У планах - відкриття представництва Airbus в Україні.Міцнішаємо! pic.twitter.com/SgEcdlfKwU