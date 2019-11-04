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Airbus планирует открыть представительство в Украине — Аваков

Понедельник, 4 ноября 2019, 20:10

Европейский авиастроительный концерн Airbus может вскоре открыть свое представительство в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Во время встречи с вице-президентом Airbus Heli (дочерней компании Airbus Group - ЭП) Оливье Мішелоном, Аваков анонсировал получение еще 10 вертолетов которые войдут в состав подразделений МВД, открытие сервисного центра и представительства Airbus в Украине.

Экономическая правда

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Аваков Airbus

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