Минкульт и Ткаченко показали как планируют регулировать СМИ

Депутат "Слуги народа" и екс-глава 1+1 Александр Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о медиа, в нём поднимаются вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопросы независимости редакции от владельца ресурсов и урегулирование блогеров.

Презентация и обсуждения прошли на закрытой встрече со СМИ сообщает tech.liga.net,

Ожидается, что в законопроекте о медиа будет норма регистрации онлайн-СМИ, которые работают в Украине, а также регистрация соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью последующего их налогообложения. Правда, по словам Ткаченко, пока под знаком вопроса и то, и другое.

Ткаченко подчеркивает, что принцип регистрации онлайн-медиа есть в некоторых европейских странах, но она добровольная.

"Я попросил вас не быть безучастными к этому вопросу. Мы все равно это зарегулируем. А вот то, как мы это зарегулируем, сильно зависит от вас", - вот один из главных месседжей от инициатора встречи Ткаченко.

Суб'єкти регулювання закону

Представитель Минкульта Максимчук добавил, что в Украине происходит нестандартная ситуация: "Культура, правовая и другая, находится на других этапах развития. А кроме того, против нас осуществляется агрессия.

В данном случае нужно учитывать эти факторы… Против кого еще ведется такая война, как против нас? Сколько условных сливных бачков создается, чтобы разгонять дезинформацию?" И легальные медиа, которые работают в правовом поле, по его словам, страдают от этого, проигрывают конкуренцию.

Параллельно с разработкой медиа-законопроекта, по словам Ткаченко, налоговый комитет ВР разрабатывает изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения так называемых провайдеров общего доступа, которые получают прибыль на территории Украины - Facebook, YouTube, Instagram и прочие.

Суб'єкти регулювання закону

Также остается в дискуссиях вопрос по поводу блогеров: стоит ли их приравнивать со СМИ, и если да, то начиная с какого количества подписчиков.

Сообщается, что в презентации указано, что, помимо штрафов, предусматривается блокировка онлайн-ресурсов по решению суда. Также есть отметка в разделе Юрисдикция: для онлайн-медиа - домен .UA и домен второго уровня .UA. Пока не открывается, что делать с медиа на других доменах - .net, .com.



Еще один предложенный принцип - введение так называемого fair play. Доход не должен быть меньше, чем объем денежной поддержки СМИ собственником. По поводу этого Ткаченко сказал, что если кто-то придумает лучший способ гарантирования независимости редакции от собственников - то комитет открыт к рассмотрению предложения.

Представитель Минкульта также отметил, что ведомство работает над проектом мониторинга контента, который выдают, в том числе и онлайн-СМИ.

В частности предусматривается создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации. Он с привлечением общественных организаций будет проводить мониторинг СМИ на предмет дезинформации.

Максимчук отметил, что за однократное распространение дезинформации и отсутствие исходных данных о медиа будет предусмотрена административная ответственность, а за умышленное, систематическое распространение дезинформации - уголовная ответственность.

Наказания за оценочное суждение, критику, по его словам, не будет. т.к по его словам, она не является дезинформацией.





















