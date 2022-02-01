NYT купила популярну у соцмережах гру Wordle за "семизначну" суму
Газета The New York Times оголосила про покупку онлайн-гри Wordle, яка набула вірусної популярності в соцмережах, за "семизначну" суму.
Про це NYT повідомила на своєму сайті.
При цьому, вартість угоди не розкривається.
Гру в слова, де треба за 6 спроб вгадати слово з 5 літер, планують перенести на сайт видання - творець гри, Джош Уордл, написав у Twitter, що працюватиме над перенесенням гри на сайт.
У NYT пообіцяли, що гра залишиться безкоштовною для нових та існуючих гравців.
Wordle стала хітом онлайн-ігор за лічені місяці - вона була запущена в жовтні 2021 року, на 1 листопада у неї було 90 користувачів, до середини місяця - 300 тисяч, зараз же у цю гру щодня грають мільйони користувачів.
"Газета, як і раніше, зосереджена на тому, щоб стати важливою підпискою для кожної англомовної людини, яка прагне зрозуміти світ і взаємодіяти з ним", - йдеться у заяві компанії.
Там додали, що ігри NYT є "ключовою частиною цієї стратегії".
NYT перейшла на платний доступ для читачів у 2011 році, переважна більшість її читачів та користувачів додатків отримують контент у цифровому вигляді, оплачуючи підписки.
Видання продає підписки на друковану газету, додаток новин, додатки для ігор, рецепти страв, на сайт з рекомендаціями продуктів (Wirecutter, куплений у 2016 році).
Раніше NYT купила за 550 млн доларів спортивний сайт The Athletic з 1,2 млн передплатників.
Гра Wordle здобула вірусну популярність у соціальних мережах, де люди різних поколінь ділилися результатами.
Джош Уордл, який створив Wordle, розповідав, що зробив прототип гри 2013 року, а під час пандемії відродив її. У грудні Уордл спростив обмін результатами гри у Twitter та Facebook.
"У нас немає чітких планів на майбутнє гри", - сказав прес-секретар NYT Джордан Коен.
За його словами, покупка, з одного боку, "створить додаткову цінність для існуючої аудиторії" видання, з іншого - представить проєкти NYT "абсолютно новій аудиторії, яка продемонструвала свою любов до ігор у слова".
В ігровий процес не вноситимуть жодних змін.
Економічна правда
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