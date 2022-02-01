NYT купила популярну у соцмережах гру Wordle за "семизначну" суму

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Газета The New York Times оголосила про покупку онлайн-гри Wordle, яка набула вірусної популярності в соцмережах, за "семизначну" суму.

Про це NYT повідомила на своєму сайті.

При цьому, вартість угоди не розкривається.

Гру в слова, де треба за 6 спроб вгадати слово з 5 літер, планують перенести на сайт видання - творець гри, Джош Уордл, написав у Twitter, що працюватиме над перенесенням гри на сайт.

У NYT пообіцяли, що гра залишиться безкоштовною для нових та існуючих гравців.

Wordle стала хітом онлайн-ігор за лічені місяці - вона була запущена в жовтні 2021 року, на 1 листопада у неї було 90 користувачів, до середини місяця - 300 тисяч, зараз же у цю гру щодня грають мільйони користувачів.

"Газета, як і раніше, зосереджена на тому, щоб стати важливою підпискою для кожної англомовної людини, яка прагне зрозуміти світ і взаємодіяти з ним", - йдеться у заяві компанії.

Там додали, що ігри NYT є "ключовою частиною цієї стратегії".

NYT перейшла на платний доступ для читачів у 2011 році, переважна більшість її читачів та користувачів додатків отримують контент у цифровому вигляді, оплачуючи підписки.

Видання продає підписки на друковану газету, додаток новин, додатки для ігор, рецепти страв, на сайт з рекомендаціями продуктів (Wirecutter, куплений у 2016 році).

Раніше NYT купила за 550 млн доларів спортивний сайт The Athletic з 1,2 млн передплатників.

Гра Wordle здобула вірусну популярність у соціальних мережах, де люди різних поколінь ділилися результатами.

Джош Уордл, який створив Wordle, розповідав, що зробив прототип гри 2013 року, а під час пандемії відродив її. У грудні Уордл спростив обмін результатами гри у Twitter та Facebook.

"У нас немає чітких планів на майбутнє гри", - сказав прес-секретар NYT Джордан Коен.

За його словами, покупка, з одного боку, "створить додаткову цінність для існуючої аудиторії" видання, з іншого - представить проєкти NYT "абсолютно новій аудиторії, яка продемонструвала свою любов до ігор у слова".

В ігровий процес не вноситимуть жодних змін.

Економічна правда