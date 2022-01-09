New York Times придбає спортивний сайт The Athletic за 550 мільйонів доларів
The New York Times купує спортивний сайт The Athletic на основі підписки за 550 мільйонів доларів готівкою.
Про це повідомляє reuters.
"Придбання The Athletic дає нам можливість стати світовим лідером у сфері спортивної журналістики", - заявила головний виконавчий директор New York Times Мередіт Копіт Левієн. Вона додала, що спочатку компанія планує продавати підписки The Athletic як окремий продукт, а потім поступово включати їх у ширший пакет.
У reuters пишуть, що угода показує, що New York Times прагне моделі, заснованої на підписці, і зростання платних читачів за межами основного контенту новин.
Нагадуємо:
Операційні збитки Athletic склали близько 55 мільйонів доларів за виручку близько 65 мільйонів доларів у 2021 році.
The Athletic заснований у 2016 році, станом на грудень у нього було 1,2 мільйона передплатників, і він охоплює понад 200 клубів і команд у США та по всьому світу.
Прибуток самого New York Times за 3 квартал 2021 склав 509 мільйонів. При цьому на гроші передплатників припадає 343 мільйони доларів, на рекламу 111 та на інші джерела прибутку 56 мільйонів.
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