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Мінфін не хоче брати кредити від МВФ після 2023 року

Середа, 20 листопада 2019, 09:00

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.

Джерело: Оксана Маркарова на hromadske

Пряма мова: "Мій амбітний план – закінчити її (програму з МВФ – ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли би себе забезпечувати…

Програма, над якою ми працюємо, має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні – як свого часу це змогла зробити Польща".

Що було раніше: 14 листопада в Україні почала працювати Місія Міжнародного валютного фонду.

16 листопада прем’єр Олексій Гончарук та міністерка фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією МВФ в Україні умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

Нагадаємо:

13 жовтня у Нацбанку повідомили, що переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком.

13 листопада Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. За його словами, фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ, який наполягає на антикорупційних реформах, що дратують вкорінені бізнес-інтереси в Україні.

Українська правда

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