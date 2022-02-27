НБУ звернувся до МВФ з проханням надати екстрену фінансову підтримку

Голова Національного банку України звернувся до представників Міжнародного валютного фонду з проханням надати додаткове фінансування за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зокрема, НБУ попросив у МВФ скористатися Інструментом швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).

"RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися із терміновими потребами платіжного балансу, зокрема, внаслідок воєнних конфліктів", — пояснюють у Нацбанку.

Цей інструмент запроваджується тоді, коли реалізувати програму економічних реформ неможливо. Водночас у держави, яка звертається за RFI залишається зобов'язання співпрацювати з МВФ для вирішення проблем з її платіжним балансом та мати загальний перелік заходів економічної та фінансової політики, які планується здійснювати з цією метою.

Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік або 100% квоти кумулятивно (хоча до кінця 2021 року ці обмеження для протистояння пандемії були підвищені до 100% та 150% відповідно). Квота України в МВФ — 2 млрд СПЗ або 2,8 млрд доларів. Точний розмір суми, яку фонд може виділити України, поки невідомий та залежатиме від результатів перемовин.

"Крім того, наразі розглядаються додаткові варіанти екстреної фінансової підтримки України. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва запевнила, що у Фонді активно працюють над всіма можливими варіантами фінансової підтримки нашої держави", — додали у Нацбанку.

Зазначимо, що наразі в Україні триває віртуальна місія МВФ, яка мала б погодити третій перегляд програми. Залишок за поки що чинною програмою stand-by складає 2,2 млрд доларів.

Раніше директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що фонд розглядає різні варіанти підтримки України.

Економічна правда