Стало відомо, коли Місія МВФ розпочне роботу в Україні

"Урядова команда спільно з НБУ та офісом президента продовжить обговорення нової програми з місією МВФ на чолі з Роном ван Роденом вже починаючи з цього четверга в Києві", - написала вона.

Нагадаємо:

Національний банк передбачає підписання угоди з Міжнародним валютним фондом і отримання першого траншу вже у 2019 році.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада.

Економічна правда