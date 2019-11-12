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Стало відомо, коли Місія МВФ розпочне роботу в Україні

Вівторок, 12 листопада 2019, 16:48

Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер, 14 листопада.

Про це повідомила у Facebook міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Урядова команда спільно з НБУ та офісом президента продовжить обговорення нової програми з місією МВФ на чолі з Роном ван Роденом вже починаючи з цього четверга в Києві", - написала вона.

Нагадаємо:

Національний банк передбачає підписання угоди з Міжнародним валютним фондом і отримання першого траншу вже у 2019 році.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада.

Економічна правда

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