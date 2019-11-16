ЗМІ повідомляють про викрадення голови "Укрексімбанку"

Олександр Гриценко

У Києві на очах у дитини викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на власні джерела.

Інформацію про викрадення Гриценка також передає телеканал "Прямий" з посиланням на джерела і родичів.

За словами очевидців, Гриценко гуляв з дитиною, коли невідомі заштовхали його в чорний автобус і зникли в невідомому напрямку.

Сім'я звернулася в поліцію, повідомляє Еспресо.

Нагадуємо:

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.