"Укрексімбанк" найняв консультантів для пошуку нового CEO

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Державний "Укрексімбанк" підписав угоду з міжнародною організаційно-консалтинговою компанією Korn Ferry, яка буде залучена до процесу підбору кандидатур на посаду голови правління банку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Угоду з Korn Ferry підписали за підсумками конкурсного відбору, який банк завершив 1 грудня.

Зазначається, що Korn Ferry була однією з п'яти міжнародних компаній з підбору керівників, які були запрошені наглядовою радою до участі в конкурсному відборі,.

"Korn Ferry є світовим лідером у сфері пошуку керівників та організаційного консалтингу. Компанія має 111 офісів у 53 країнах по всьому світу і є найбільшою компанією з пошуку генеральних директорів для банків і фінансових установ у Європі.

Підбір кандидатур компанією Korn Ferry включатиме глибоке психометричне сканування та оцінку лідерських компетенцій на основі системи KF4D / KF Assess, що дає найвищий рівень впевненості у відповідності кандидата вимогам посади", - додають у банку.

Там повідомили, що пошук буде проводитися групою експертів, більшість з яких розташовані у регіональному штабі компанії в Лондоні, Великобританія.

"Ендрю Сімпсон, старший клієнт-партнер департаменту фінансових послуг з більш ніж 20-річним досвідом пошуку генеральних директорів і членів наглядових рад, буде керівником проєкту від компанії Korn Ferry.

Наступним кроком після підписання контракту наглядова рада планує офіційно оголосити про початок відкритого конкурсу не пізніше 17 грудня, після чого всі кандидати, які відповідають вимогам конкурсу, матимуть достатньо часу для підготовки і подачі своїх заявок", - зазначили в прес-службі банку.

Результати відкритого конкурсу будуть оголошені не пізніше 18 березня 2022 року.

Нагадаємо:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням.

Економічна правда