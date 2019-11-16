Голову "Укрексімбанку" затримали, а не викрадали — СБУ

Голову правління державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка затримала Служба безпеки України за запитом Генпрокуратури.

Про це написала речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

"Один із членів правління АТ "Укрексімбанку" ... був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209", - написала вона.

"Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Справу веде Генеральна прокуратура України", — додала Гітлянська.

Нагадуємо:

За словами очевидців, Гриценко гуляв з дитиною, коли невідомі заштовхали його в чорний автобус і зникли в невідомому напрямку.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.

Економічні правда