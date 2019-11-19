Главу "Укрэксимбанка" обвиняют в содействии Курченко и Арбузову для обеспечения интересов Ложкина и Порошенко

Генеральная прокуратура обвиняет главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в содействии снятию арестов с депозитов и залогов "преступного окружения экс-президента Виктора Януковича" по выданному банком кредиту на покупку "Украинского медиа холдинга".

Об этом заявляет Генеральная прокуратура, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Пытаясь обеспечить интересы [экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ Бориса] Ложкина, [президента в 2014-2019 годах Петра] Порошенко, [экс-замглавы АП Алексея] Филатова и [экс-1-го вице-президента УМХ Григория] Шверко Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний УМХ и залогового имущества на сумму 506 млн долларов, тем самым присоединился к преступной организации", – сообщил прокурор в суде.

По словам прокурора, речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации 406 млн долларов экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга УМХ.

"Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний УМХ способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств более 406 млн долларов путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний УМХ", – утверждает прокурор.

По данным Генпрокуратуры, Ложкин и другие бенефициары УМХ достоверно знали из разных источников об участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.

По данным следствия, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в государственном Укрэксимбанке по договору от октября 2013 года кредит 160 млн долларов, в качестве обеспечения по которому были ряд депозитов на 50 млн долларов и казначейские обязательства на 50 млн долларов, недвижимость и оборудование, а без твердого обеспечения оставалась сумма 45,27 млн долларов.

Сторона обвинения указала, что в 2014 году по инициативе Генпрокуратуры арестованы указанные депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.

"Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме 506 млн долларов в пользу Укрэксимбанка, в августе 2014 года Курченко предложил … Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Порошенко", – утверждает прокурор.

По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на "Наше Радио".

Напоминаем:

В субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.

Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.

В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.