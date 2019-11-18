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Суд відпустив голову "Укрексімбанку" під заставу

Понеділок, 18 листопада 2019, 17:12

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка і відпустив його під заставу в розмірі 2 млн 998 тис. 681 грн.

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Таким чином суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка клопотала про запобіжний захід для голови "Укрексімбанку" у вигляді застави в розмірі 100 млн грн і взяття його під варту на 50 днів.

У Гриценка є 5 днів для внесення застави.

Суддя також зобов'язав підозрюваного не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти і документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю, а також повідомляти прокурора про зміну місця проживання та місця роботи.

Передісторія: 

16 листопада ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК. 

Згодом у СБУ заявили, що Гриценка затримано за підозрою у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича. 

Гриценко очолив державний "Укрексімбанк" у 2014 році, був призначений на посаду ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою, у 2017 р. був одним з претендентів на посаду голови НБУ після рішення Гонтаревої піти у відставку.

Українська правда

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Укрексімбанк суд

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