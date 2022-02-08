Державний Укрексімбанк продав лазні в центрі Києва за 135 мільйонів

фото: укрексімбанк

Державний Укрексімбанк продав триповерхову будівлю з підвалом в Києві на вулиці Мала Житомирська, 3 за 134 653 446 гривень.

Про це повідомляє прес-служба держбанку.

Будівлю продали через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України).

"Будівля розташовується в історичному та діловому центрі Києва у безпосередній близькості до Майдану Незалежності та визначних пам’яток – Софії Київської і Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Знаходиться в середині центрального кварталу напроти головної площі країни з фасадом на вулицю Малу Житомирську. Має власний двір з заїздами з двох вулиць, який можна використовувати для паркування автомобілів або облаштування внутрішнього простору", - пояснили в банку.

Будинок, зведений у 1895 році за проєктом Г.П. Познякова "Центральні Торгівельні Бані", нині має статус пам'ятника архітектури та історії під охороною держави.

У грудні 2021 року на електронних торгах OpenMarket банк продав сусідню будівлю ХІХ ст. по вул. Софіївській, яка також є об’єктом культурної спадщини. Ціна продажу становила 46 739 834 гривень.

"У власності банку перебувають інші представницькі об’єкти комерційної нерухомості офісного призначення в центральних частинах столиці, а також виробничо-господарські приміщення, транспорт та обладнання в різних регіонах країни, які готуються до продажу.

Умови та дати аукціонів буде оголошено на сайті банку та нашими партнерами з організації торгів", - заявив член правління Укрексімбанку Дмитро Каплюк.

"Аукціон з продажу будівлі на Малій Житомирській доповнив нашу з Укрексімбанком скарбничку успішних кейсів. Загалом вже реалізовано 35 лотів банку на 662 746 249 грн. Протягом року плануємо суттєво збільшити цей показник", - сказав генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Економічна правда