Суд отпустил главу "Укрэксимбанка" под залог

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и отпустил его под залог в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.

Источник: "Укринформ"

Детали: Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая ходатайствовала о мере пресечения для председателя "Укрэксимбанка" в виде залога в размере 100 млн грн и взятие его под стражу на 50 дней.

У Гриценко есть 5 дней для внесения залога.

Его задержали 16 ноября и освободили из-под стражи в зале суда 18 ноября.

Судья также обязал подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также сообщать прокурора об изменении места жительства и места работы.

Предыстория:

В субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Позже в СБУ заявили, что Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году, был назначен на должность экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, в 2017 г. был одним из претендентов на должность главы НБУ после решения Гонтаревой уйти в отставку.

Украинская правда