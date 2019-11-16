За дітей не в автокріслі почнуть штрафувати — Зеленський схвалив
Президент Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність за порушення правил перевезення дітей.
Джерело: сайт президента
Текст повідомлення: "Чинним законодавством не було передбачено норми, яка встановлювала б відповідальність за порушення правил перевезення дітей.
Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей".
Деталі: Закон доповнює ст.121 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Штраф за перше правопорушення становитиме 510 грн, за повторне правопорушення – 850.
Що передувало: 29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт №1150 "про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей".
Заборона перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 см у машині без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки, існувала й раніше, але штрафи не були передбачені.
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