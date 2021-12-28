Українці створили концепт вітчизняного суперкара KRAЇNA

Концепт українського електромобіля KRAЇNA dev.ua

Команда українців, яка працює на різних проєктах світового автопрому, показала концепт українського електромобіля у люксовому сегменті – KRAЇNA Shooting brake Coupe.

Про це повідомляють видання ain.ua та dev.ua.

Автор ідеї Максим Шкіндер працює Senior Designer у McLaren Automotive у Великій Британії. Проект KRAЇNA він веде вже півроку після основної роботи.

"Нам захотілося ... без інвестицій, на своєму ентузіазмі створити щось якісне і конкурентне", – розповідає Шкіндер.

Крім нього, у команді також є Володимир Панченко, Senior Surface Modeler у Bugatti Rimac (живе у Хорватії), дизайнер Антон Ніколаєв із Києва, Сергій Воронов (із Запоріжжя, живе у Великій Британії, працює у Meta – Facebook), а також Віталій Енес (візуалізація проєкту, живе у Німеччині).

Концепт українського електромобіля KRAЇNA dev.ua

На цій стадії автори називають проєкт завершеним. На продаж проєкт, за словами Шкіндера, не виставляють, тому що робили як шоукейс своїх здібностей загальними силами.

Концепт українського електромобіля KRAЇNA dev.ua

Робочий прототип, за його словами, потягне на 2-3 млн. євро, якщо створювати автомобіль з нуля. Якщо ж брати за основу готовий кузов з начинкою – набагато дешевше.