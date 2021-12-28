Українці створили концепт вітчизняного суперкара KRAЇNA
Команда українців, яка працює на різних проєктах світового автопрому, показала концепт українського електромобіля у люксовому сегменті – KRAЇNA Shooting brake Coupe.
Про це повідомляють видання ain.ua та dev.ua.
Автор ідеї Максим Шкіндер працює Senior Designer у McLaren Automotive у Великій Британії. Проект KRAЇNA він веде вже півроку після основної роботи.
"Нам захотілося ... без інвестицій, на своєму ентузіазмі створити щось якісне і конкурентне", – розповідає Шкіндер.
Крім нього, у команді також є Володимир Панченко, Senior Surface Modeler у Bugatti Rimac (живе у Хорватії), дизайнер Антон Ніколаєв із Києва, Сергій Воронов (із Запоріжжя, живе у Великій Британії, працює у Meta – Facebook), а також Віталій Енес (візуалізація проєкту, живе у Німеччині).
На цій стадії автори називають проєкт завершеним. На продаж проєкт, за словами Шкіндера, не виставляють, тому що робили як шоукейс своїх здібностей загальними силами.
Робочий прототип, за його словами, потягне на 2-3 млн. євро, якщо створювати автомобіль з нуля. Якщо ж брати за основу готовий кузов з начинкою – набагато дешевше.
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