Люксові німецькі автомобілі рекордно подорожчали

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Вартість німецьких автомобілів класу "люкс" підскочила до рекордних позначок у 2021 році через зниження поставок у зв'язку з дефіцитом напівпровідників на тлі активного попиту з боку споживачів.

Про це йдеться в дослідженні банку Stifel, проведеному для Financial Times.

Виручка BMW, Audi і Mercedes-Benz у розрахунку на кожен проданий автомобіль злетіла майже на чверть з 2019 року.

Пандемія повернула назад тенденцію, що спостерігалася десятиліттями, коли автовиробники випускали більше машин, ніж могли продати, і їм доводилося пропонувати споживачам значні знижки, щоб обігнати конкурентів і досягти цільових показників.

Проте виробництво різко впало в останні два роки - і в 2021 році дефіцит автомобілів становитиме близько 4 млн, прогнозують аналітики.

У результаті виручка Mercedes-Benz на кінець третього кварталу 2021 року зросла до понад 54 тис. євро в розрахунку на один вироблений автомобіль порівняно з 38 тис. євро у 2019 році. Audi збільшила цей показник до 57,5 тис. з 46 тис. євро.

BMW, яка впоралася з дефіцитом мікрочипів краще за конкурентів і скоротила виробництво менше, ніж вони, зафіксувала скромніше зростання показника виручки на автомобіль - до 38 тис. з 36 тис. євро.